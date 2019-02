I et forsøg på at skyde påstande ned fra Ungarn har EU torsdag udsendt et faktahæfte.

I sidste uge lancerede Ungarns regering sit seneste skud på stammen mod EU i en kampagne, hvor man gik til angreb på EU's migrationspolitik.

Blandt andet udsendte regeringens officielle Facebook-profil et billede af Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen.

Billedet var ledsaget af teksten: "Alle har ret til at kende til forslagene, der i bund og grund bringer Ungarns sikkerhed i fare".

Torsdag har EU-Kommissionen så udsendt et faktahæfte, hvor man tester påstandene i den ungarske kampagne.

- EU-Kommissionen er enig i, at borgerne har ret til at kende sandheden om, hvad EU laver. Men vi mener, at de har fortjent fakta - ikke fiktion, lyder det indledningsvis.

Herefter går man de forskellige postulater igennem med supplerende forklaringer.

En af påstandene er, at EU ønsker at gøre "immigrationsprocessen lettere ved at indføre migrantvisa".

- Kommissionen har nul planer om at indføre humanitære visa, lyder svaret.

- Medlemslandene har ikke efterspurgt det, og det er ikke noget, kommissionen har fremsat et forslag om, ligesom kommissionen heller ikke planlægger at foreslå det.

En anden påstand i den ungarske kampagne er, at EU vil yde "mere økonomisk støtte til organisationer, der støtter immigration".

Også det afvises af EU.

- EU har en nultolerance mod menneskehandel og har i mange år gjort en indsats for at bekæmpe den slags udnyttende kriminalitet.

/ritzau/