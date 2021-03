»Dette er en katastrofe i forhold til at sikre, at Europas borgere lader sig vaccinere«, siger britisk ekspert.

EUs kommissionsformand, Ursula von indikerede onsdag, at EU vil blokere for vacciner procederet til EU til Storbritannien.

»Det skal fungere begge veje. Hvis ikke situationen ændrer sig, så bliver vi nødt til at gøre eksport af vacciner til vaccineproducerende lande afhængige af disse landes samarbejdsvilje,« sagde EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen onsdag med en slet skjult reference til Storbritannien.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, har udbedt sig en forklaring på det, han kalder endnu et bekymrende udfald fra EU:

»Det her kræver en forklaring. Verdens øjne hviler på os, og vi har alle skrevet under på, at vi ikke ville blokere eller forhindre transport af covid-vacciner. Det gælder også vore europæiske venner,« sagde Raab i det britiske Underhus onsdag

Det er endnu en eskalering af vaccinekrigen mellem EU og Storbritannien, der i høj grad handler om europæisk frustration over den langsomme udrulning på kontinentet.

Den Oxford-udviklede vaccine, fremstillet af AstraZeneca, har været centrum på en flere måneder lang disputs.

17 EU-lande inklusive Tyskland, Frankrig og Italien har ligesom Danmark sat en midlertidig stopper for brugen af den britiskproducerede AstraZeneca-vaccine.

Det skyldes frygten for, at netop denne vaccine kan forårsage blodpropper. Men der er intet, der indtil nu understøtter påstanden, som er kommet, efter at flere pådrog sig blodpropper kort efter at have fået vaccinen.

Tirsdag slog både EMA (Det europæiske vaccineagentur) og WHO fast, at AstraZenecas covid-vaccine er både sikker og effektiv.

»Vi er overbeviste om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper. Folk får desværre løbende blodpropper. En meget grundig undersøgelse af dette vil være afsluttet torsdag. Vi mener, at AstraZenecas påviste effekt i at forhindre sygdom, hospitalsindlæggelser og død langt overstiger eventuelle bivirkninger,« sagde direktør for EMA, Cooke Emer ved et pressemøde.

Onsdag var der pludselig tegn på, at flere store europæiske lande igen skiftede holdning til brugen af AstraZeneca-vaccinen. Frankrig og Italien lod forstå, at hvis EMA torsdag endeligt godkender AstraZeneca som ventet, så vil man sporenstregs påbegynde vaccinationerne igen.

Flere eksperter påpeger dog, at den voldsomme slingrekurs har gjort stor skade.

»Dette er en mærkelig historie, og det er en besynderlig og fuldstændig ensidet argumentation fra EU-landenes side. At udelade en virksom vaccine på et tidspunkt, hvor vi virkelig har brug for at få vaccineret alle, det kan blive en katastrofe for Europa, der allerede står på vaklende grund her,« siger professor Peter Openshaw fra Imperial College London til BBC.

Balladen om AstraZeneca har stået på i månedsvis. Først tog EMA meget lang tid om at godkende vaccinen. Efterfølgende Blev EU meget vrede på AstraZeneca over færre leverancer end aftalt. AstraZeneca undskylder forsinkelsen med begyndervanskeligheder på de europæiske fabrikker og siger, at noget lignende er foregået i andre lande.

Men efterfølgende stoppede mange europæiske lande inklusive Danmark med at vaccinere borgere over 65 år med AstraZeneca på grund af en ubegrundet mistanke om, at vaccinen ikke skulle virke lige så godt på ældre.

Flere europæiske statsledere inklusive Emmanuel Macron og Angela Merkel har også udtalt sig negativt om vaccinen.

Efterfølgende er Danmark igen begyndt at anvende AstraZeneca til de ældre. Men noget kunne tyde på, at vaccinernes omdømme i den brede befolkning har lidt alvorlig skade. Af de cirka 15 millioner doser AstraZeneca leveret til EU er under halvdelen endnu blevet brugt.

Frygten nu er, at det kan blive vanskeligt at overtale befolkningerne til at tage vaccinen.

»For mig er det komplet uforståeligt, at vi er endt her. Jeg sporer dyb intern europæisk frustration, og det er svært ikke at få tanken, at politisk vrede lige nu trumfer videnskabelig fornuft på kontinentet,« sagde The Economists chefredaktør Zanny Minton Beddoes til BBC onsdag.