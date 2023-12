Von der Leyen havde tidligere planer om at flyve til Brasilien, men nu bliver det Kina-topmøde i stedet.

Torsdag mødes Kinas præsident, Xi Jinping, og EU-toppen bestående af EU's præsident, Charles Michel, og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen.

- Kina og Europa er partnere, ikke rivaler. Vores fælles interesser vægter langt højere end vores forskelle, siger talsmand for det kinesiske udenrigsministerium Wang Wenbin på et pressemøde.

Topmødet mellem EU og Kina kommer efter flere måneder, hvor højtstående profiler fra begge lejre har mødtes i den kinesiske hovedstad, Beijing.

Fra EU's side har der været meget tale om at arbejde mod større uafhængighed fra Kina.

Man har fra kommissionens side desuden igangsat en undersøgelse for at finde ud af, om kinesiske bilproducenter, der eksporterer biler til EU, modtager statsstøtte fra Kina og derfor bidrager til en unfair markedsfordel.

Hos Dansk Industri (DI) finder man det positivt med kommunikation mellem EU og Kina.

- Det er forhåbentlig et skridt på vej tilbage til en normalisering af relationen mellem Kina og Vesten. Verden hungrer efter stabile forhold, og det gælder i særdeleshed for erhvervslivet, siger chef for DI Global Handel og Investering Peter Thagesen i en skriftlig kommentar.

Hos DI er man bekymret for, at Kinas overkapacitet inden for blandt andet grønne teknologier, biler, stål, solpaneler og batterier betyder, at der en risiko for, at Kina snart vil oversvømme det europæiske marked med billige produkter.

- Vi kan ikke tillade, at Kinas overkapacitet underminerer vores marked. Dumping og uretfærdig konkurrence skal mødes med beslutsomhed.

- Det europæiske marked skal være åbent for konkurrence, ligesom det kinesiske marked skal være åbent over for europæiske virksomheder, men det skal ske på fair konkurrencevilkår, slår Peter Thagesen fast.

Oprindeligt var von der Leyens plan torsdag, at hun skulle have været i Brasilien for at underskrive en handelsaftale. Men turen blev aflyst, da man ikke har formået at lande en aftale, oplyser Argentinas præsident til mediet Politico.

Aftalen, som har været 20 år undervejs, skulle være mellem EU og Mercosur.

Mercusor er en handelsblok, som omfatter Brasilien, Argentina, Uruguay og Paraguay.

Den argentinske præsident vil ikke sætte sin signatur på handelspagten, da han ser den for favorabel for EU's industrieksport og for begrænsende for Sydamerikas agrikulturelle eksport.

Den kommende regering i Argentina har dog andet på hjertet. Den kommende udenrigsminister Diana Mondino har fortalt til Reuters, at en aftale med den nuværende administration er usandsynlig. Men håbet er, at man en dag kan få en handelsaftale i hus.

- Verden ender ikke den 7. december (dagen, hvor man oprindeligt skulle have underskrevet aftalen, red.). Hvis en aftale ikke er nået til den tid, vil vi fortsætte med at forhandle, sagde Mondino lørdag.

/ritzau/Reuters