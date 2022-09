Lyt til artiklen

Vil et fælles europæisk prisloft på russisk gas gøre Putin så vred, at han hævner sig?

Det frygter flere europæiske lande i øjeblikket.

De kan alle blive enige om, at Europa ikke skal finansiere Ruslands krig i Ukraine. Der er derimod stor uenighed om, hvordan man sikrer sig mod, at det sker.

Europakommissionen arbejder på at indføre et fælles europæiske prisloft på russisk gas.

Det lyder som et logisk og indlysende argument, men der er langt fra enighed blandt EU-landene om, at det er en god idé, skriver Financial Times.

Flere lande frygter nemlig, at yderligere fællesfront mod russerne vil tirre Putin og få ham til at skrue endnu mere ned for gashanerne.

»For at være ærlig, så vil Rusland sandsynligvis hævne sig,« siger energirådgiveren for den græske statsminister, Nikos Tsafos, til avisen.

Her på tærsklen til den mørke og kolde tid er energi og særligt den russiske gas et hedt samtale emne i Europa.

Rusland var nemlig før invasionen leverandør af næsten 40 procent af al den gas, som EU importerer, skriver den norske avis Dagbladet. For tyskerne er det endda op mod to tredjedele.

Siden krigen brød ud, har EU forsøgt at begrænse sin afhængighed af russisk gas.

Som modsvar har russerne begrænset leverancerne.

Allerede i den forgange uge svarede Rusland ved at lukke gasforsyningen igennem Nord Stream 1.

Og i denne uge foreslog EU-kommissionens præsident, Ursula von der Leyen, at EU skal indføre en makspris på russisk gas. Men det får nogle lande til at frygte, at Putin vil svarer igen ved at skrue endnu mere ned.

En EU-embedsmand siger til Financial Times, at »alle er bange for dominoeffekten,« hvis Rusland lukker helt for gashanerne.

I løbet af de seneste uger har der været enorme demonstrationer i en række europæiske lande mod stigende leveomkostninger og ikke mindst gaspriser. Og man frygter, at det kan blive voldsommere, som vinteren nærmer sig.

Den ungarske udenrigsminister Peter Szijjarto advarede ifølge Reuters forud for et energimøde fredag mod at indføre et prisloft.

»Hvis prisrestriktionerne kun påføres russisk gas, så vil det føre til en umiddelbar standsning af russiske gasleverancer. Man behøver ikke nogen nobelpris for at indse det.«