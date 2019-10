Boris Johnson har ved flere lejligheder nægtet, at han vil bede om endnu en udsættelse af brexit. I interviews har han endda sagt, at han hellere vil findes død i en grøft. Men lørdag led han nederlag ved en afstemning om et ændringsforslag, og det betyder, at udtrædelsesdatoen nu må skubbes. -/Ritzau Scanpix