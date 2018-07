Ukraine har brug for støtte fra EU for at sikre fremskridt. Sådan lyder det mandag efter topmøde i Bruxelles.

Bruxelles. Den "mest ambitiøse aftale nogensinde" indgået med et partnerland, der endnu ikke er medlem af EU, har båret frugt.

Associeringsaftalen, som trådte fuldt ud i kraft september sidste år, har medført adskillige reformer i Ukraine.

Og for at sikre flere fremskridt, vil EU stille én milliard euro, eller 7,5 milliarder kroner, til rådighed.

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mandag efter et topmøde mellem EU og Ukraine i Bruxelles.

- Desto mere Ukraine reformerer, jo større er behovet for, at EU støtter, siger Juncker.

Det er tyvende gang, at parterne mødes for at diskutere et tættere politisk og økonomisk bånd - denne gang med særlig vægt på associeringsaftalen.

Associeringsaftalen handler om politisk samarbejde, om reformer i Ukraine og om frihandel med EU.

Især kræver EU ifølge aftalen, at Ukraine skal sætte kampen ind mod korruption i landet.

Ukraine har 14. juni indført en antikorruptions-domstol for at imødekomme dette.

Den polske præsident, Petro Porosjenko, er fuldt ud tilfreds med dagens resultater.

- Jeg er glad for den objektive vurdering af vores fremskridt. Vi har ingen intentioner om at stoppe med at arbejde videre med reformer, siger han.

Associeringsaftalen har ligeledes medført, at handel mellem Ukraine og medlemslandene er steget med 24 procent i 2017, viser tal fra EU.

Samtidig er Ukraines økonomi på rette spor med en forventet bnp-vækst på 3,5 procent i 2018, lyder det.

Det har ifølge EU-præsident Donald Tusk styrket forholdet mellem Ukraine og EU.

- Resultatet er klart og positivt. I dag bekræfter vi det politiske samarbejde mellem Ukraine og EU på baggrund af fælles værdier i forhold til demokrati, principper om retsstat og menneskerettigheder, siger han.

Associeringsaftalen har dog en blodig historie bag sig.

Det såkaldte Maidan-oprør blev udløst i november 2013, da den daværende prorussiske præsident, Viktor Janukovitj droppede aftalen med EU til fordel for en aftale med Rusland.

Rusland har siden ligget i konflikt med Ukraine, da oprøret i februar 2014 fik Janukovitj til at søge tilflugt på russisk territorie.

Konflikten har indtil nu kostet over 10.000 mennesker livet og har ligeledes fyldt dagsordenen under topmødet.

EU fortsætter med at støtte Ukraines uafhængighed, suverænitet og territoriale integritet, lyder det.

Den officielle udmelding om støtte kommer i kølvandet på, at EU under topmødet i forrige uge valgte at forlænge de tungeste sanktioner mod Rusland.

Sanktionerne er en direkte straf for Ruslands annektering af Krim-halvøen og for fortsatte trusler mod Ukraine.

De rammer Ruslands energi-, forsvars- og finanssektor.

/ritzau/