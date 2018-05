EU vil svare igen og indføre told på en række amerikanske varer.

Det siger EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, efter USA's beslutning om at indføre told på europæisk stål og aluminium fra fredag.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, siger Juncker.

- Det er ren og skær protektionisme, siger Juncker om USA's nye toldsatser.

- Vi vil forsvare Unionens interesser i fuld overensstemmelse med international handelsret, siger han.

Juncker bebuder torsdag eftermiddag et svar fra EU "inden for de kommende timer".

EU vil samtidig gå til verdenshandelsorganisationen WTO for at klage over USA's nye told på 25 procent på stål og ti procent på aluminium.

EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, siger, at "i dag er en dårlig dag for verdenshandlen".

- Dette er ikke måden at gøre forretninger på. Og især ikke blandt langvarige partnere, venner og allierede, siger hun.

Cecilia Malmström siger, at det europæiske svar vil være "proportionalt og i overensstemmelse med WTO-reglerne".

