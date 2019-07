Udenrigsminister Jeppe Kofod bekræfter, at EU vil komme med en "kraftig" reaktion på tyrkiske gasboringer.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vedtager han sammen kolleger fra de øvrige EU-lande mandag unionens samlede reaktion på, hvad EU ser som Tyrkiets ulovlige gasboringer ved Cypern.

- Vi kommer til at lave konklusioner i dag med en meget kraftig opfordring til Tyrkiet om at stoppe den eskalering, de har gang i.

- Vi kommer til at indefryse nogle forskellige samtaler med Tyrkiet, fordi det er vigtigt, at de forstår, at det her er alvor, siger ministeren med henvisning til EU's diplomatiske møder med Tyrkiet, som man vil suspendere.

Han er mandag til møde med EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles.

De tyrkiske boringer betragtes af EU og af størstedelen af det internationale samfund som ulovlige, da de foretages på EU-landet Cyperns territorie uden Cyperns tilladelse.

Torsdag kunne nyhedsbureauet Reuters via et lækket internt dokument fra EU-forberedelserne rapportere, at EU planlægger at indføre en række sanktioner mod Tyrkiet.

En af dem var netop en timeout på diplomatiske samtaler med Tyrkiet, som Kofod bekræfter mandag.

Desuden ventes en større flyaftale mellem EU og Tyrkiet at blive sat på pause. Og så fremgik det af dokumentet, at man ville lukke for økonomiske tilskud til landet.

Kofod vil ikke mere ind på de konkrete tiltag, før konklusionerne er vedtaget officielt.

- Vi kommer til at vedtage meget skarpt sprogbrug, så vi står skulder ved skulder med Cypern i den her sag, siger han.

/ritzau/