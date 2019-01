Man kan ikke forbyde EU-lande i at sælge "gyldne pas", men kontrollen skal øges, siger EU-Kommissionen.

Salg af EU-pas til rige udenlandske investorer kan åbne en sprække for kriminelles infiltrering, hvidvask og skattesnyd i unionen. Det påpeger EU-Kommissionen i en frisk rapport.

Tre EU-lande - Bulgarien, Malta og Cypern - tilbyder statsborgerskaber for penge, uden krav om at køberen skal bo i landet. Andre EU-lande har ordninger, hvor der stilles større krav.

Begge dele er lovligt, men der er ifølge kommissionen også problemer med disse ordninger.

- Vi kan ikke forbyde disse ordninger. Men omvendt kan vi heller ikke lade være med at gøre noget, siger EU's retskommissær, Vera Jourova.

Kommissionen kræver større kontrol med blandt andet hvidvask af penge og større gennemsigtighed med de konkrete ordninger for salg af statsborgerskaber.

Jourova minder om, at når "disse lande sælger et statsborgerskab, så sælger de et EU-statsborgerskab."

EU må ikke, siger EU's kommissær for migration og statsborgerskab, Dimitris Avramopoulos, tillade, at de fælles fremskridt lider skade på grund af dette.

- Det arbejde, vi har gjort sammen de seneste år i forhold til sikkerhed, styrkede grænser og lukning af huller i informationsstrømmene, må ikke sættes over styr, siger Avramopoulos.

/ritzau/