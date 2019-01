Man kan ikke forbyde EU-lande i at sælge "gyldne pas", men kontrollen skal øges, siger EU-Kommissionen.

Salg af EU-pas til rige udenlandske investorer åbner en sprække for kriminelles infiltrering, hvidvask og skattesnyd i unionen. Det påpeger EU-Kommissionen i en rapport onsdag.

Tre EU-lande - Bulgarien, Malta og Cypern - tilbyder statsborgerskaber for penge, uden krav om at køberen skal bo eller have anden særlig tilknytning til landet.

En del EU-lande har andre ordninger, hvor man kan få opholdstilladelse, hvis man investerer i landet.

De førstnævnte ordninger omtales populært som "gyldne pas". De andre som "gyldne visa".

Begge dele er lovligt. Men der kan ifølge kommissionen også være problemer med, at folk kan købe sig til frit at rejse rundt i EU med tilhørende rettigheder.

- Vi kan ikke forbyde disse ordninger. Men omvendt kan vi heller ikke lade være med at gøre noget, siger EU's retskommissær, Vera Jourova.

Kommissionen kræver større kontrol med hvidvask af penge og større gennemsigtighed med de konkrete ordninger for salg af statsborgerskaber. Derfor vil man nu vurdere, om ordningerne lever op til EU-lov.

Der nedsættes en gruppe af eksperter fra medlemslandene.

EU må ikke, siger EU's kommissær for migration og statsborgerskab, Dimitris Avramopoulos, tillade, at de fælles fremskridt lider skade på grund af dette.

- Det arbejde, vi har gjort sammen de seneste år i forhold til sikkerhed, styrkede grænser og lukning af huller i informationsstrømmene, må ikke sættes over styr, siger Avramopoulos.

Salg af pas og visa til udenlandske rigmænd er indbringende for de pågældende EU-lande.

I løbet af ti år har EU-lande fået tilført investeringer for 25 milliarder euro fra tredjelande via disse ordninger. Det konstaterede Global Witness and Transparency International i en rapport 10. oktober sidste år.

Cypern tegnede sig ifølge rapporten for knap en femtedel af den samlede sum i perioden.

EU-Kommissionen bringer med rapporten onsdag intet skøn over omfanget.

