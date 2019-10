Retssag er udløst af en ny polsk lov, der åbner mulighed for disciplinære undersøgelser af dommere.

EU rejser sag mod Polen ved EU-Domstolen i opgør om domstolenes uafhængighed.

Det meddeler EU-Kommissionen torsdag i en erklæring.

Retssagen er udløst af en ny polsk lov, der åbner mulighed for disciplinære undersøgelser af dommere og i sidste ende sanktioner.

Dette undergraver ifølge EU domstolenes uafhængighed.

- Dommerne er ikke godt nok beskyttet mod politisk kontrol, skrev EU-Kommissionen tidligere i en kritik af Polens regerende parti, Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS).

Polens omstridte lov har ført til et nyt disciplinærkammer i Polens højesteret, som ifølge EU-Domstolens generaladvokat ikke er tilstrækkeligt uafhængig af statsmagten.

Kammerets medlemmer bliver udvalgt af et råd, hvis 15 rådmænd er udpeget af det nationale parlament

Parlamentet er domineret af regeringspartiet.

Kammeret hører og afgør blandt andet klagesager, der er kommet som følge af PiS-regeringens øvrige reformer af den polske højesteret.

Det gælder blandt andet sager om højesteretsdommere, der er blevet tvunget på tidlig pension, da Polen sænkede pensionsalderen fra 67 til 65 år i 2018.

Det nationalkonservative regeringsparti, som ledes af Jaroslaw Kaczynski, ventes at blive genvalgt ved et parlamentsvalg i Polen søndag.

Partiet er blandt andet populært for at bruge mange penge på sociale ydelser og for en hård retorik, som lægger vægt på national stolthed.

Samtidig har partiet gentagne gange talt om påståede trusler mod polske kerneværdier fra EU, Tyskland, indvandrere og homoseksuelle.

PiS har massiv støtte i landområderne og blandt fattigere grupper i den polske befolkning samt blandt stærkt troende katolikker med konservative sociale værdier.

/ritzau/AFP