Det vil være lettere for danske chauffører at klare sig med de nye EU-regler, siger transportminister.

EU's vejpakke, der skal sætte en stopper for postkasseselskaber og sikre bedre forhold for lastbilchaufførerne, er endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet.

Det betyder, at de første dele af den omfattende pakke allerede kan få virkning fra denne sommer. Andre dele vil først være indført om fem år.

I Danmark er der bred politisk opbakning til reglerne, som skiftende danske regeringer har arbejdet for at få gennemført, blandt andet med etableringen af vejalliancen med ligesindede lande.

Medlemslande i Østeuropa har dog kæmpet imod til det sidste. Østeuropæerne frygter, at de nye regler, hvor man kræver "samme løn for samme opgave på samme sted", vil koste arbejdspladser.

Transportsektoren spiller en betydelig rolle for økonomierne i disse lande.

Vejpakken vil gøre det lette livet for danske chauffører, mener transportministeren

- Det er klart, at det bliver lettere for danske chauffører at kunne klare sig i den lønkonkurrence. Det hersker der ingen tvivl om, sagde Benny Engelbrecht (S) tidligere på ugen.

/ritzau/