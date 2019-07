Rumænien giver formandskabet videre til rutinerede Finland, der ifølge professor bedre kan håndtere opgaven.

Mandag overtager Finland EU-formandskabet fra Rumænien, og det er lig med lettelse hos rigtig mange i EU.

Det vurderer Marlene Wind, der er EU-professor ved Københavns Universitet.

- Der er ikke nogen tvivl om, at alle sænker skuldrene og puster ud, siger hun.

Det halve år under rumænsk lederskab er nemlig ikke forløbet smertefrit.

Der har generelt været mange "uheldige situationer", hvilket ifølge Marlene Wind har været med til at "sløre billedet" af det rumænske formandskab, der har ydet efter bedste evne.

- Der er i hvert fald nogle i Bruxelles, der puster ud nu og tænker, at de kan se frem til et meget mere roligt og mindre dramatisk formandskab, hvor tingene kommer til at køre mere i olie, end vi har set under det rumænske formandskab, siger hun.

EU-formandskabet går på skift mellem medlemslandene for seks måneder ad gangen.

I de seks måneder leder formandskabet samlinger og møder og hjælper med at sikre kontinuiteten i EU's arbejde.

Hvert formandsland udarbejder sit eget detaljerede program for de seks måneder i spidsen for EU. Finland har gjort det klart, at man vil sætte fokus på retsstatsprincippet i EU.

Det står i skærende kontrast til prioriteterne under det rumænske formandskab.

- Rumænien har slet ikke prioriteret det, fordi Rumænien selv har været under beskyldning og har haft en masse sager kørende for korruption. Derfor er det selvfølgelig ikke det, der har været deres primære fokus.

- Men det er altså det, finnerne prioriterer højt, siger Marlene Wind.

Hun mener, at det er en "interessant vægtning af prioriteterne". Rumænien har som formandsland blandt andet haft fokus på sociale spørgsmål.

Selv om Finland på en række spørgsmål umiddelbart ligger tættere på Danmark, end Rumænien gør, forventer Wind ikke, at finnernes formandskab kommer til at betyde det store i en dansk kontekst.

