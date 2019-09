Margrethe Vestager bliver belønnet for sit gode arbejde med en toppost i EU-Kommissionen, mener professor.

Der er "absolut" tale om en toppost til Margrethe Vestager, som i den kommende EU-Kommission står til at blive næstformand med ansvar for det digitale område og konkurrence.

Sådan lyder vurderingen fra Marlene Wind, professor og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

- Hun får noget, der virkelig er bid i. Man havde måske frygtet, at de her næstformænd ville ende på toppen af kransekagen uden rigtig mulighed for at præge politikken. Men det er i hvert fald ikke det, der ligger ikke i kortene.

- Hun bliver belønnet for det gode arbejde, hun har gjort før, og så får hun tilført den her nye prioritering af det digitale område. Så det er virkelig noget, kommissionen vil lægge vægt på de næste fem år sammen med klima, siger hun.

Tirsdag har EU's kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, præsenteret det hold, som - hun ønsker - skal udgøre EU-Kommissionen fra 1. november.

I de seneste fem år har Margrethe Vestager haft tjansen som konkurrencekommissær, hvor hun har fået både venner og fjender.

Hun har blandt andet været i centrum, når hun har udskrevet historisk store bøder til eksempelvis software og it-virksomheden Google.

/ritzau/