Klimaet får førsteprioritet i den nye EU-Kommission, der onsdag er blevet godkendt, vurderer Marlene Wind.

Nu kan de kommende EU-kommissærer snart trække i arbejdstøjet, efter at den nye EU-Kommission med Ursula von der Leyen i spidsen onsdag er blevet godkendt af Europa-Parlamentet.

1. december begynder arbejdet, og klimaet bliver førsteprioritet for den nye kommission. Det vurderer Marlene Wind, professor på Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

- Det, Ursula von der Leyen nævnte i sin tale i dag, var lige præcis det her klimaområde og digitalisering. Klimaområdet er noget af det, som kommissionen og hele EU-systemet er nødt til at tage meget alvorligt.

- Så det står meget centralt, at hun vil gå i krig med det. Klimaet får førsteprioritet frem for så mange andre ting, siger Marlene Wind.

Von der Leyen skulle bruge et simpelt flertal ved afstemningen i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Hun fik et meget solidt mandat. 461 af EU-Parlamentets medlemmer stemte for EU-Kommissionen, mens 157 stemte imod. 89 stemte hverken for eller imod.

Margrete Vestager, som bliver ledende næstformand i den nye kommission, mener, at det er en "stærk tilkendegivelse", at stor en del af parlamentet har stemt for kommissionen.

Og det er da heller ikke uden betydning, mener Marlene Wind.

- At den nu er blevet godkendt med et overvældende flertal giver selvfølgelig mulighed for, at de kan gå i gang med de ambitiøse mål, Ursula von der Leyen har lagt frem, siger Marlene Wind.

Hun peger blandt andet på, at de mange ja-stemmer skyldtes, at Ursula von der Leyen har været god til at lytte til kritik af sine planer for EU, hvilket har givet pote.

/ritzau/