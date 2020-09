En smittet sikkerhedsvagt var årsag til, at Charles Michel måtte gå i karantæne. Han var ikke selv syg.

EU-præsident Charles Michel er ikke længere i karantæne, efter at han fredag har modtaget svar på en coronatest, som viste sig at være negativ.

Belgieren blev også testet mandag i denne uge. Med to negative testresultater kan han genoptage arbejdet.

Michel måtte tirsdag gå i karantæne, da en sikkerhedsvagt, som han havde været tæt på, var smittet med coronavirus.

Det var dårlig timing, da Michel var i gang med at forberede et EU-topmøde i Bruxelles, som han valgte at udskyde.

Charles Michel skulle torsdag og fredag i denne uge have ledet mødet.

- EU-præsidenten er ikke længere i karantæne. Han fortsætter forberedelserne til det ekstraordinære topmøde 1. og 2. oktober, skriver talsmand Barend Leyts på Twitter.

EU-præsidentens talsmand har sagt, at den tidligere belgiske premierminister ville følge de regler, der gælder i Belgien.

De regler åbner mulighed for, at man kan forlade karantænen efter to test med negativt resultat, hvis den sidste kontakt skete mindst ni dage tidligere.

Leyts har sagt, at kontakten var i sidste uge.

På topmødet skulle stats- og regeringscheferne blandt andet drøfte Tyrkiet, som EU har haft et anstrengt forhold til den seneste tid på grund af en konflikt med Grækenland og Cypern om gasboringer i Middelhavet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og de øvrige ledere skulle også have diskuteret situationen i Hviderusland efter præsidentvalget 9. august.

EU anerkender ikke præsident Aleksandr Lukasjenkos styre. Præsidenten blev udråbt til suveræn vinder, men der blev svindlet ved valget, har EU's udenrigschef sagt.

Desuden har EU-landene fordømt Hviderusland for vold mod demonstranter.

EU-landenes stats- og regeringschefer holdt flere videokonferencer i foråret, da de ikke kunne mødes fysisk på grund af pandemien.

Men i juli var de igen samlet i Bruxelles til en svær forhandling om budgettet for de kommende syv år og en stor genopretningsplan efter coronakrisen. Mødet varede i næsten 100 timer.

Journalister har fortsat ikke adgang til møderne, og landenes delegationer er mindre end tidligere, da der er et krav om øget afstand.

/ritzau/