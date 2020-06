Charles Michel skal nu renskrive sine notater og fremsætte et kompromisforslag inden et nyt topmøde.

I månedsvis har EU-landene holdt liv i det europæiske samarbejde gennem videomøder. Men det nytter simpelthen ikke noget, når man jonglerer med billioner af kroner til et EU-budget og en stor genopretningsfond.

Derfor varsler EU-præsident Charles Michel, som ventet, at EU's stats- og regeringschefer snart skal sidde ansigt til ansigt igen.

- Vi planlægger at holde et fysisk topmøde i midten af juli i Bruxelles, siger Michel.

De har ikke holdt et fysisk møde siden februar, da coronakrisen satte en stopper for de vanlige aktiviteter.

Det seneste udspil fra EU-Kommissionen lægger op til, at budgetrammen skal være 1100 milliarder euro eller 8200 milliarder danske kroner.

Oven i dette ønsker man en genopretningsfond på 750 milliarder euro, som svarer til 5590 milliarder danske kroner.

Danmark ønsker et budget, der er mindre end EU-Kommissionens udspil. Regeringens mandat siger, at budgettet skal være så tæt på 1050 milliarder euro som muligt. Altså 50 milliarder euro mindre.

Næste skridt er, at Michel samler sine noter fra fredagens møde og formulerer et kompromisforslag på baggrund af, hvad statsminister Mette Frederiksen (S) og de 26 øvrige deltagere lagde vægt på.

Et af de emner, der har været omdiskuteret før mødet, er en fordelingsnøgle, som EU-Kommissionen har udviklet til at bestemme, hvor meget hvert enkelt land skal have fra genopretningsfondens milliarder.

Den er blevet kritiseret, blandt andet af Danmark og de øvrige sparsommelige fire lande, for at benytte data fra før coronakrisen ramte, mens dens formål er at hjælpe de lande, der bliver værst ramt af krisen.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen argumenterer for, at nøglen giver en god fordeling, da den med fem års data tager højde for, hvor gode landene er til at absorbere et økonomisk chok - hvor stærke de er.

- Jeg mener, at det er godt at gå i detaljer med landene igen, så der er transparens, siger hun om fordelingsnøglen.

Den danske regering har argumenteret for, at pengene i højere grad skal målrettes de regioner, der er værst ramt. Der er ingen grund til at flytte penge rundt mellem de lande, der ikke er de hårdest ramte af krisen.

Det er ærgerligt, at EU-landene er langt fra en aftale, mener EU-chef Anders Ladefoged hos Dansk Industri (DI). Han peger på, at det for dansk erhvervsliv er vigtigt, at genopretningsfondens midler bringes i spil.

- Vi befinder os i en alvorlig økonomisk krise, og der er akut behov for en økonomisk genstart efter coronakrisen. Det er helt afgørende for dansk erhvervsliv, at EU står sammen i denne svære tid, siger Ladefoged i en skriftlig kommentar.

/ritzau/