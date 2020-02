Charles Michel er overbevist om, at det er muligt at gøre fremskridt på EU-topmøde.

EU-præsident Charles Michel nedjusterer tilsyneladende forventningen til, om der kan landes en aftale om EU's budget på et forestående topmøde.

Det er velkendt, at EU-landene står temmelig langt fra hinanden, inden mødet indledes klokken 15.

I sin mødeinvitation til EU-landenes stats- og regeringschefer skrev Michel, at han følte sig "overbevist om", at man med beslutsomhed kunne "lande en aftale".

Torsdag eftermiddag lyder det fra belgieren, at det er muligt at "gøre fremskridt":

- Der er mange interesser, og der er mange bekymringer. De er alle legitime. Men jeg er overbevist om, at det er muligt at gøre fremskridt i de næste timer eller dage.

Han tilføjer, at "alt er på bordet", så der er ingen undskyldning for ikke at gøre fremskridt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde tidligere i denne uge, at hun betragter topmødet som et "midtvejsmøde".

Hun forventer med andre ord ingen aftale om den syvårige budgetramme, der løber fra 1. januar næste år.

Finlands statsminister, Sanna Marin, vurderer, at det bliver svært.

- Medlemslandene står fortsat ret langt fra hinanden. Jeg regner med, at forhandlingerne bliver svære. Men det er svært at sige noget om udfaldet, eftersom vi endnu ikke har indledt forhandlingerne.

