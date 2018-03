Donald Tusk vil sætte angrebet med nervegift på britisk jord på dagsordenen for EU-topmøde i næste uge.

Helsinki. EU-præsident Donald Tusk er enig med Storbritannien i, at det formentlig er Rusland, der står bag giftangrebet i den engelske by Salisbury.

Det siger han onsdag i Helsinki, hvor han besøger den finske premierminister, Juha Sipilä, forud for et EU-topmøde i næste uge.

- Uanset brexit og de hårde forhandlinger vil jeg gerne udtrykke min fulde solidaritet med premierminister Theresa May i lyset af det brutale angreb, som sandsynligvis var inspireret af Moskva, siger EU-præsidenten.

- Jeg er klar til at sætte dette spørgsmål på dagsordenen for næste uges EU-topmøde, siger han.

Dermed udtrykker Donald Tusk sig mere klart om bagmændene til angrebet med nervegiften Novichok i Salisbury, end Nato gør.

Målet for angrebet 4. marts var den tidligere russiske spion Sergej Skripal, der nu bor i den sydengelske by.

Nato-landene sagde efter et ambassadørmøde i Bruxelles onsdag, at det ifølge Storbritannien "meget sandsynligt" er Rusland, der står bag.

Alliancen udtrykker dyb bekymring, vilje til at hjælpe briterne og opfordrer Rusland til at samarbejde fuldt ud om opklaringen.

Men Nato-landene siger ikke selv i udtalelsen, om de er enige i den britiske analyse.

Donald Tusk, der ofte siger tingene meget direkte, opfordrer samtidig til sammenhold over Atlanterhavet.

I en tid med falske nyheder, indblanding i valg og angreb med nervegift må svaret ikke være transatlantiske skænderier, men transatlantisk sammenhold, siger han.

- Det burde være klart for virkelige venner, siger Donald Tusk.

USA's præsident, Donald Trump, truer med at lægge en told på 25 procent på europæisk stål og 10 procent på aluminium.

Og det er et dårligt tegn, lyder advarslen fra Donald Tusk til Donald Trump.

- Lad mig være klar: I stedet for at risikere en handelskrig, som han synes ivrig efter at føre, skulle vi stile efter et større samarbejde, siger Donald Tusk.

Han opfordrer i stedet USA til at genoptage de forhandlinger om en frihandelsaftale med EU, der blev lagt på is, da Trump blev præsident.

- Lav handel, ikke krig, siger EU-præsidenten til den amerikanske præsident.

Donald Trump har sagt, at virkelige venner kan blive undtaget fra den amerikanske metaltold.

Men kun godt en uge før toldmuren bliver rejst, står det stadig ikke klart, om det betyder, at EU-landene kan slippe.

Donald Tusk siger, at den frie verden kun har overlevet til i dag, fordi europæerne og amerikanerne er virkelige venner.

- Så lad os værne om det venskab. Ikke udfordre det, siger EU-præsidenten.

EU's topmøde holdes i Bruxelles torsdag 22. og fredag 23. marts.

Her skal EU-lederne også have en ekstraordinær debat om handel med fokus på at holde verdenshandlen i live.

