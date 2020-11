Kort tid efter, at EU-lederne holdt videomøde om coronapandemien, er der nu blevet indkaldt til endnu et.

Torsdag 19. november vil ledere fra EU-landene holde et nyt videomøde, hvor de vil diskutere coronapandemien.

Det oplyser Barend Leyts, der er talsperson for EU-præsident Charles Michel, på Twitter.

Mødet om lidt over to uger følger, efter at EU-lederne holdt et lignende møde torsdag 29. oktober. Her var dagsordenen ligeledes coronapandemien.

