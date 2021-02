- Udfaldet af valg må respekteres. Hele den demokratiske proces må genoprettes, siger Charles Michel.

EU's præsident, Charles Michel, fordømmer på det stærkeste militærkuppet i Myanmar.

Michel, som er formand for Det Europæiske Råd, kræver, at militæret i Myanmar løslader alle, som er blevet anholdt ved militærkuppet.

- Udfaldet af valget må respekteres, og hele den demokratiske proces må genoprettes, siger Michel på Twitter.

I London siger den britiske regering, at "situationen i Myanmar er ekstremt foruroligende".

- Vi følger udviklingen meget nøje, siger en talskvinde, viceminister Helen Whately.

USA opfordrede tidligere Myanmars militær til at løslade anholdte politiske topfigurer i landet.

- USA er foruroliget over meldinger om, at det burmesiske militær har taget skridt mod at underminere landets demokratiske overgang, herunder anholdelsen af statsleder Aung San Suu Kyi og andre civile embedsmænd i Burma, udtaler Jen Psaki, talskvinde for Det Hvide Hus.

Militæret i Myanmar bestrider resultatet af sidste års valg.

Her vandt Aung San Suu Kyis parti en jordskredssejr i stil med den sejr, der i 2015 sikrede NLD regeringsmagten.

Flere af Myanmars nabolande i regionen tager også afstand fra kuppet.

- Malaysia støtter en fortsat diskussion mellem alle parter i Myanmar, så uenighed om valgets resultater kan løses fredeligt - ikke mindst på baggrund af den alvorlige situation omkring covid-19 pandemien, hedder det i en erklæring fra Malaysias udenrigsministerium.

Japan opfordrer også til en frigivelse af Suu Kyi og en genindførelse af militæret. Regeringen i Tokyo siger, at det er imod skridt, som skubber landet tilbage.

En række andre lande i regionen undlader at tage stilling til udviklingen i Myanmar.

- Det er Myanmars eget anliggende, siger Thailands vicepremierminister, Prawit Wongsuwan.

Der var lignende reaktioner i Cambodia og i Filippinerne.

/ritzau/AFP