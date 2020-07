Danmark skal årligt have knap 1,5 milliarder kroner i rabat på EU-bidraget ifølge et forslag fra EU-præsident Charles Michel før et topmøde i næste uge.

Michel foreslår, at fem af de EU-lande, der betaler mere til EU-budgettet, end de direkte får tilbage, skal nyde godt af såkaldte korrektioner.

Det drejer sig om Danmark, Tyskland, Østrig, Sverige og Holland.

Det fremgår af det skriftlige forslag, at Danmark skal have 197 millioner euro (i 2020-priser) årligt. Det varer til 1,47 milliarder danske kroner.

Forhandlingerne mellem de 27 EU-lande vil afgøre, om det også ender sådan.

Da Helle Thorning-Schmidt (S) som dansk statsminister i 2013 forhandlede om det nuværende EU-budget, fik hun en rabat på omkring en milliard danske kroner årligt.

Oprindeligt havde EU-Kommissionen lagt op til at udfase rabatterne i det næste budget. Rabatterne er upopulære blandt flertallet af EU-lande.

Men det har stået klart, at nettobetalerne ikke vil acceptere at sløjfe rabatterne. Nettobetalerne er dem, der betaler mere til budgettet, end de direkte får tilbage.

Derfor havde også EU-Kommissionen i et revideret forslag lagt op til, at man skulle udskyde udfasningen af rabatter.

Michel foreslår et EU-budget for 2021-27 på 1074 milliarder euro. Det er lige knap 8000 milliarder danske kroner.

