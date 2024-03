EU-Kommissionen foreslår at afsætte 1,5 milliarder euro til at styrke forsvarsindustrien.

EU-Kommissionen har præsenteret en ny satsning på forsvarsindustrien.

1,5 milliarder euro skal gå fra EU-budgettet til at styrke den europæiske forsvarsindustri, foreslår EU-Kommissionen tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beløbet svarer til lidt over 11,2 milliarder kroner.

Årsagen til satsningen er krigen i Ukraine.

- Med en tilbagevenden til konventionel højintensitetskrig på europæisk jord er EU og dets medlemslande nødt til at øge deres parathed, skriver EU-Kommissionen på sin hjemmeside.

Kommissionen kalder udmeldingen den første europæiske strategi for forsvarsindustri nogensinde på EU-niveau.

Som led i strategien opfordres medlemslande til at anskaffe 40 procent af deres forsvarsudstyr i fællesskab. Målet er at gøre det i 2030.

Samtidig er målet, at handel inden for EU skal udgøre 35 procent af værdien i det europæiske forsvarsmarked.

- Vi skal sørge for at få den rette transatlantiske balance uden hensyntagen til amerikanske valgdynamikker, siger den danske ledende næstformand for EU-Kommissionen, Margrethe Vestager, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hermed henviser hun til, at EU skal gøre sig mindre afhængig af amerikanske leverancer.

- Vi må tage ansvar for vores egen sikkerhed, samtidig med at vi er fuldstændig dedikerede til vores Nato-alliance, fortsætter hun.

- En forbedret evne til at handle gør os til en stærkere allieret.

Erhvervsorganisationen Dansk Industri mener, at det er godt, at der skal købes mere europæisk forsvarsudstyr.

- I dag kommer hele 78 procent af europæiske indkøb fra leverandører uden for EU. Det bliver vi nødt til at lave om på, siger direktør for forsvar og sikkerhed i DI Joachim Finkielman i en skriftlig udtalelse.

Kommissionen foreslår derudover at bruge en andel af det afkast, som beslaglagte russiske midler har genereret, til at finansiere våbenindkøb til Ukraine

/ritzau/