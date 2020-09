Mulige sanktioner mod ansvarlige for giftangreb skal forberedes, skriver EU-politikere i brev.

I et åbent brev kræver flere end 100 medlemmer af EU-Parlamentet sanktioner mod den eller de ansvarlige for forgiftningen af den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

- Vi kan ikke bare stå og se på, at oppositionen i Rusland systematisk bliver udsat for giftangreb, skriver de i brevet til EU's udenrigschef, Josep Borrell.

De kræver en international undersøgelse af hændelsen.

Navalnyj blev indlagt 20. august efter en flyrejse i Rusland. Et tysk hospital, hvortil russeren siden blev fløjet og undersøgt, har konstateret, at han var forgiftet med nervegiften Novitjok.

- Vi er dog ekstremt skeptiske over, om russiske myndigheder er klar og villige til at efterforske baggrunden for denne forbrydelse, skriver politikerne i brevet.

De kræver desuden, at EU snarest får fastlagt en "mekanisme for sanktioner", så "vi kan drage de ansvarlige for disse angreb mod oppositionen til ansvar".

Borrell har selv nævnt sanktioner som en mulighed. Det vil kræve, at alle EU-lande er enige.

I en udtalelse siger han, at "EU forbeholder sig ret til" at vedtage sanktioner på baggrund af hændelsen.

Den russiske regerings talsmand rejser tvivl om de undersøgelser, der er foretaget på Charité-hospitalet i Berlin, hvor Navalnyj blev indlagt.

- Ifølge vores læger og specialister blev hypotesen om forgiftning ikke bekræftet. Man har også overvejet andre hypoteser, siger Dmitrij Peskov ifølge nyhedsbureauet Tass.

Han siger, at Rusland ønsker en dialog med Tyskland om, hvad der gjorde Aleksej Navalnyj alvorligt syg på rejsen i Sibirien.

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, har fordømt forgiftningen af den russiske oppositionspolitiker.

/ritzau/