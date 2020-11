En britisk lov, som ifølge EU undergraver brexitaftalen, behandles i denne uge i Overhuset i London.

Storbritannien har ikke reageret på en åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen, som nu overvejer at tage næste skridt i en traktatbrudsprocedure om brexit.

EU-Kommissionens talsmand for forholdet til Storbritannien og brexit bekræfter mandag, at briterne ikke har besvaret skrivelsen fra 1. oktober.

- Derfor overvejer vi, om vi skal gå videre, herunder overvejer vi en begrundet skrivelse, siger Daniel Ferrie på et pressemøde.

Besvares denne heller ikke tilfredsstillende, kan EU-Kommissionen gå til EU-Domstolen, som i yderste konsekvens vil kunne udstede store bøder.

Traktatbrudssagen udspringer af en britisk lov om det indre marked, som fik endelig godkendelse i Underhuset i september. Overhuset er i denne uge forsat i gang med at behandle ændringsforslag til loven.

Loven vil give premierminister Boris Johnson mulighed for at se bort fra en del af den udtrædelsesaftale, der blev indgået mellem EU og Storbritannien sidste år. Briterne forlod EU med udgangen af januar i år.

Udtrædelsesaftalen med EU betyder, at der indføres andre toldregler i Nordirland end resten af kongeriget. Disse regler var ifølge EU nødvendige for at undgå en "hård grænse" mellem Nordirland og EU-landet Irland.

I EU-Kommissionen mener man, at loven er i strid med udtrædelsesaftalen. Briterne siger, at loven er nødvendig for at beskytte det indre marked i Storbritannien.

Men den britiske regering har ifølge EU-siden samtidig erkendt, at "lovforslaget har til formål at åbne mulighed for permanent at fravige de forpligtelser", der er indgået.

EU og Storbritannien forhandler fortsat om en handelsaftale og om det fremtidige forhold. 31. december udløber en overgangsperiode, som parterne blev enige om, for at kunne forhandle disse aftaler på plads.

Johnson havde sat 15. oktober som deadline for disse forhandlinger. Men mandag er hans forhandlerhold i Bruxelles til møde med EU-forhandler Michel Barnier.

Disse forhandlinger har længe kredset om statsstøtte og fiskerettigheder.

Fiskeriet har særlig betydning for et land som Danmark, hvor fiskere lander mange fisk fra britisk farvand. Der er intet gennembrud på det område.

- Vi har ikke fundet en løsning på fiskeriet, siger Daniel Ferrie på pressemødet.

Hverken EU eller Storbritannien har sat en frist for, hvornår forhandlingerne skal slutte, for at man kan nå at få det hele klar til 1. januar. Talsmanden afviser at svare på, hvornår tiden løber ud.

/ritzau/