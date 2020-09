Miljøudvalg i EU-Parlamentet ønsker at skærpe CO2-reduktionsmål for 2030 betydeligt.

Et flertal i Europa-Parlamentets miljøudvalg har torsdag stemt for en CO2-reduktion på 60 procent i 2030.

Den egentlige afstemning er i næste uge, når hele EU-Parlamentet stemmer. Men oftest ender den store afstemning med samme resultat som udvalget.

- Aldrig før er der sat et så ambitiøst mål. Vi er med til at løfte alle, skriver formanden for miljøudvalget, Pascal Canfin, på Twitter.

Det nuværende EU-mål for 2030 er 40 procent.

EU-Kommissionen har foreslået, at det øges. Man måler reduktionen i forhold til niveauet i 1990, som er international standard.

Der er imidlertid stor modstand mod at hæve målet for meget i enkelte medlemslande, hvor argumentet lyder, at man ikke kan følge med.

Polen har ført an i modstanden mod for ambitiøse reduktionsmål.

/ritzau/