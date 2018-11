Den konservative gruppe EPP vil have tyske Manfred Weber til at være den næste formand for EU-Kommissionen.

Den største gruppe i EU-Parlamentet, EPP, vælger på en kongres i Helsinki tyske Manfred Weber som spidskandidat til posten som formand for EU-Kommissionen.

CSU-politikeren Manfred Weber, der er leder af EPP-gruppen, vinder kapløbet om at blive spidskandidat foran Alexander Stubb, som er tidligere finsk statsminister.

Den nuværende kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, blev valgt til topposten, da han var EPP's spidskandidat i 2014.

Det var første gang, at spidskandidatsystemet blev taget i brug. Junckers mandat udløber i november 2019.

Systemet går ud på, at hver partifamilie i Europa-Parlamentet vælger en spidskandidat til at blive EU-Kommissionens formand.

Den partifamilie, der har størst tilslutning efter europaparlamentsvalget, får første serveret til at pege på, hvem der skal være kommissionsformand.

Næste europaparlamentsvalg er i maj 2019.

619 delegerede afgav deres stemme på partikongressen i Helsinki, heriblandt europaparlamentariker Bendt Bendtsen (K). 492 stemte på Weber som spidskandidat.

Bendtsen har arbejdet sammen med Weber i ti år, hvilket har været en god oplevelse.

- Han har været en god mand for Danmark. Han er en person, der støtter de små lande, når der er problemer, sagde Bendtsen forud for kongressen.

Bendtsen peger på, at Weber er god til at få folk til at samarbejde, hvorfor han er godt rustet, hvis han ender som EU-Kommissionens formand.

- Jeg er ikke tvivl om, at han kan håndtere det, lyder vurderingen.

Det er imidlertid ikke sikkert, at Weber ender med posten, selv hvis EPP igen bliver Europa-Parlamentets største gruppe efter parlamentsvalget.

EU's stats- og regeringschefer er nemlig ikke begejstrede for processen, der fratager dem en del af magten.

Ifølge traktaterne skal stats- og regeringscheferne udpege kommissionsformanden under hensyntagen til den politiske sammensætning i Europa-Parlamentet.

Og de to parter er altså ikke enige om, hvordan det skal fortolkes.

/ritzau/