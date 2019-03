Storbritannien kan kun udskyde sit farvel til EU med få måneder, skulle det ønskes, siger EU-Parlamentschef.

Hvis det britiske parlament vil udskyde datoen for, hvornår landet forlader EU, vil det kun kunne ske kortvarigt og med en god grund. Det siger formanden for EU-Parlamentet, Antonio Tajani, ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Storbritannien står til at forlade EU den 29. marts, men landets parlament har haft meget svært ved at blive enige om, hvordan det i praksis skal ske. Derfor foreligger der ingen godkendt aftale mellem EU og Storbritannien.

Et exit fra EU uden en aftale vil betyde, at en lang række administrative funktioner, samarbejdsaftaler og Storbritanniens adgang til det indre marked vil falde bort. Derfor er det en mulighed, at landet vil bede EU om at udskyde datoen, så der er mere tid til at forhandle en aftale på plads.

Men ifølge Antonio Tajani kan en udskydelse af brexit-datoen - som Storbritannien selv har valgt ved at udløse artikel 50 - kun være frem til starten af juli og kun ske med en grund som valg eller en ny folkeafstemning om EU-medlemskabet.

Situationen kompliceres af, at der holdes valg til Europa-Parlamentet til maj. Derfor vil Storbritannien skulle vælge parlamentsmedlemmer til det parlament, landet er på nippet til at forlade, hvis der kommer en længere udskydelse.

På den britiske side er et langstrakt og meget ophidset forløb endt med, at parlamentet tirsdag skal stemme om den aftale om et farvel til EU, som premierminister Theresa May har forhandlet hjem. Den aftale blev dog tidligere forkastet af samme parlament.

Bliver det et nej til aftalen skal parlamentet onsdag stemme om, om Storbritannien skal forlade EU uden en aftale - hvad det bliver kaldt en "No deal brexit".

Bliver det også forkastet skal parlamentet torsdag stemme om, hvorvidt datoen for brexit skal udskydes. En udskydelse skal dog godkendes af alle de resterende medlemslande.

/ritzau/