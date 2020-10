- Jeg var for nylig sammen med et stabsmedlem, som er testet positiv for covid-19, siger David Sassoli.

EU-Parlamentets formand, italieneren David Sassoli, meddeler på Twitter, at han er gået i karantæne, efter at et medlem af hans stab er blevet testet positiv for coronavirus.

- Jeg var for nylig sammen med et medlem af min stab, som i dag er testet positiv for covid-19. Jeg har det fint og har ingen symptomer. Men i henhold til reglerne går jeg i karantæne i den påkrævede periode, skriver Sassoli.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, meddelte mandag, at hun gik i selvisolation, efter at hun havde været i kontakt med en person, der var blevet testet positiv for coronavirus.

Efter at være blevet testet negativ for virusset er von der Leyen dog ude af sin isolation.

Sidst i september måtte EU-præsident Charles Michel gå i karantæne, efter at en sikkerhedsvagt, som han havde været i tæt kontakt med, var blevet testet positiv.

Dermed måtte et planlagt EU-topmøde med EU's stats- og regeringschefer udskydes en uge.

Mødet blev i stedet holdt fredag i sidste uge, og her var det meget apropos også coronapandemien, der kom på dagsordenen.

EU forhandler i øjeblikket med flere medicinalselskaber om køb af mulige vacciner mod coronavirus.

/ritzau/