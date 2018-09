Et kompromis på 45 procents CO2-reduktion for biler i 2030 er vedtaget i EU-Parlamentets miljøudvalg.

Strasbourg. Det blev en god dag for klodens klima og en mindre god dag for den europæiske bilindustri, da Europa-Parlamentets miljøudvalg mandag aften var samlet til en afstemning om reduktion af CO2 fra biler.

Et kompromis på 45 procents reduktion i 2030 i forhold til 2020, som det socialdemokratiske udvalgsmedlem Miriam Dalli havde fremlagt, blev stemt igennem.

Dermed lander parlamentet på et langt mere ambitiøst mål end EU-Kommissionens udspil, som lød på 30 procents reduktion i 2030.

Nu venter et tovtrækkeri mellem EU-Parlamentet og medlemslandene om at forhandle et endeligt reduktionskrav.

De europæiske bilproducenters brancheforening (ACEA) har ifølge nyhedsmediet Politico advaret om, at et højt reduktionsmål vil koste arbejdspladser.

Derfor følges aftenens afstemning tæt af især Tyskland, der har Europas største bilindustri.

Erhvervs- og interesseorganisationen Dansk Energi ser optimistisk på det mere ambitiøse reduktionsmål fra EU-Parlamentets miljøudvalg. Det gør også Dansk Elbil Alliance.

- Nu skal vi nærlæse resultatet, men i udgangspunktet sender Europa-Parlamentet et stærkt signal med et reduktionsmål på 45 procent, som er langt mere ambitiøst end EU-Kommissionens udspil, siger branchechef Lærke Flader.

Hun vurderer, at et mere ambitiøst mål kan betyde, at der bliver solgt "flere millioner ekstra elbiler i 2030".

/ritzau/