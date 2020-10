Det blev en tæt afstemning om EU's klimamål for 2030, som EU-Parlamentet ønsker skærpet yderligere.

Et flertal i Europa-Parlamentet støtter et forslag om, at reduktionsmålet i 2030 for drivhusgasser skal være 60 procent. Aktuelt er EU-målet 40 procent.

Onsdag formiddag er resultatet af gårsdagens afstemning om reduktionsmålet blevet offentliggjort. Og det var, som ventet, temmelig tæt: 352 stemte for. 326 stemte imod.

- Det er den bedste dag, jeg har haft i parlamentet. Både for mig selv og for klimaet, siger den svenske parlamentariker Jytte Guteland, som leder disse forhandlinger.

Afstemningen er del af klimaloven, som er til afstemning onsdag eftermiddag.

Det vil sige, at EU-Parlamentet endnu ikke har fastlagt sin holdning til de senere forhandlinger med EU-landene, før klimaloven - og herunder målet om 60 procent - har fået en endelig godkendelse.

Det resultat ventes torsdag formiddag.

Reduktioner måles i forhold til niveauet i 1990, som er international standard.

De danske medlemmer, bortset fra den konservative Pernille Weiss (EPP), stemte for 65 procent. Weiss fulgte linjen i sin politiske gruppe, EPP, som er den største i EU-Parlamentet. Modsat flertallet i EPP stemte Weiss dog blankt.

Gruppen De Grønne havde håbet på 65 procent, men gruppemedlem Kira Marie Peter-Hansen (SF) er alligevel glad for resultatet.

- Selvfølgelig havde vi håbet på, at vi kunne få opbakning til 65 procents reduktion. Men 60 procent sender et stærkt signal til Europas regeringsledere om, at vi skal tage klimakrisen seriøst, skriver hun i en sms.

Et ændringsforslag fra Linea Søgaard-Lidell (V) om, at der i alle lovforslag fra EU-Kommissionen skal foretages en vurdering af klimapåvirkningen, blev desuden stemt igennem med stort flertal.

- Det er en kæmpe sejr. Det vil skabe en markant fornyelse i den måde, vi fremover laver lovgivning på i EU, skriver hun i en skriftlig kommentar.

EU-Kommissionen har foreslået en reduktion på "mindst 55 procent" om ti år. Samme udgangspunkt har den danske regering i EU.

EU-landene håber at kunne blive enige om en fælles holdning inden årets udgang. Det vurderes vigtigt at få målet fastlagt, da meget lovgivning, der kommer fra EU-Kommissionen, skal formes med udgangspunkt i det mål.

EU-Kommissionen har præsenteret en plan om, at unionen skal være klimaneutral i 2050. Det vil sige, at udledning og optag af drivhusgasser skal gå i nul.

