Efter flere udsættelser har Europa-Parlamentet torsdag stemt om et omstridt forslag om gennemsigtighed.

Der skal være større gennemsigtighed om arbejdet i Europa-Parlamentet.

Det har et flertal af medlemmerne torsdag støttet i en afstemning, der helt usædvanligt var hemmelig.

Medlemmerne skulle have stemt om forslaget allerede sidste år, men afstemningen er blevet udskudt flere gange.

Den britiske Labour-politiker Richard Corbett har ledet udvalgsarbejdet for større indsigt.

Han måtte inden afstemningen appellere til, at den ikke blev udskudt igen, som et medlem af EFDD (Europæisk Frihed og Direkte Demokrati) bad om.

- Jeg kan se for mig, at den ville blive udskudt til februar, til marts, til april - det begynder at lyde lidt som Theresa May, siger Corbett.

Konservative medlemmer af parlamentet havde bedt om, at medlemmerne skulle stemme anonymt.

/ritzau/