Der kan stemmes elektronisk, når EI-Parlamentet holder ekstra samling midt i april.

Europa-Parlamentet holder en ekstraordinær plenarsamling i Bruxelles 16. og 17. april for at tage stilling til coronakrisen og andre forslag.

Det meddeler formand David Sassoli og formændene for de politiske grupper torsdag efter et møde.

På samlingen skal medlemmerne blandt andet have en debat og en afstemning om koordinerende tiltag i bekæmpelsen af pandemien.

Der kan, som det var tilfældet ved en særlig samling torsdag i sidste uge, fjernstemmes. Det er noget, som man ikke har gjort før det aktuelle udbrud af coronavirus.

Parlamentet har længe været præget af situationen med coronavirus. Tirsdag 10. marts meddelte Sassoli, at han havde valgt hjemmeisolation. Han var den første større EU-profil, hvis arbejde direkte blev påvirket af pandemien.

Beslutningen traf han, efter at han havde været på weekendtur til Italien, hvor mange var syge.

Formanden passede sit job fra hjemmet i Bruxelles via videolink, og de almindelige møder blev i stigende grad overtaget af videomøder.

Den ekstraordinære samling midt i april skal også gøre det muligt at komme videre med "andre lov- og budgetforslag", meddeler parlamentet i en pressemeddelelse.

I sidste uge stemte medlemmerne af EU-Parlamentet med stort flertal for en ændring af et direktiv, hvor formålet var at stoppe spøgelsesflyvninger i EU.

/ritzau/