Polen svarer ikke på spørgsmål om reformer af landets retsvæsen, selv om de er blevet spurgt, mener parlament.

Den polske regering har haft mulighed for at stå på mål for og besvare spørgsmål fra EU om de reformer i retsvæsenet, som den har indført de seneste år. Men regeringen har ikke svaret.

Det mener Juan Fernando Lopez Aguilar, som er formand for EU-Parlamentets retsudvalg.

Mandag fremlægger han et rapportudkast, som lister flere punkter op, hvor EU-Parlamentet er bekymret for udviklingen i Polen.

- Vi har talt med den polske regering og lad mig gøre det klart. Jeg har lyttet nøje efter hver gang, og vi har haft både premierministre og andre ministre til debat.

- De har haft alle chancer for at svare på spørgsmål. Jeg har selv stillet to meget specifikke spørgsmål om retsstatsprincippet. Men ingen af dem blev besvaret, siger han.

Siden det regerende Lov- og Retfærdighedsparti (PiS) kom til magten i Polen i 2015, er der blevet gennemført en række reformer af retssystemet.

EU-Kommissionen og EU-Parlamentet mener, at nogle af de reformer er imod EU-regler og har kritiseret den polske regering.

I 2017 indledte EU-Kommissionen en artikel 7-procedure mod Polen. Det kan føre til, at stemmeretten bliver taget fra et medlemsland.

Det kræver dog enstemmighed mellem medlemslandene, og det er der ikke udsigt til.

PiS mener dog, at reformerne vil gøre retssystemet mere effektivt og udrydde resterne af kommunismen i landet.

Formand for Den Europæiske Dommerforening, José Igreja Matos, som ifølge eget udsagn har talt med flere hundrede polske dommere de seneste år, efterlyser også svar fra den polske regering.

- Vi er en organisation baseret på dialog, men for at have det skal vi være to parter - det siger sig selv. Men i dag har vi stadig ikke fået nogle svar fra de polske myndigheder.

- De vil ikke svare på vores spørgsmål - og hvis vi ikke gør noget, vil de i sidste ende komme igennem med deres reformer, og der er ikke noget, vi kan gøre ved det, siger han under et møde i EU-Parlamentet mandag.

Matos ønsker, at der bliver lavet en "Marshall-plan" for retsstatsprincippet i EU. Og det skal ske hurtigt, understreger han.

- Når regeringer prøver at angribe retsstaten, er det oftest domstolene, de starter med.

- For når man har kontrol over dem, er det lettere at gå videre. Vi har set det her flere gange og i mange år, og hvis demokratiet ikke kun skal være en drøm, er det vigtigt, at vi handler hurtigt, siger Matos.

I april åbnede EU-Kommissionen for endnu en traktatbrudsprocedure mod Polen.

Denne gang for en lov, hvor den polske regering har mulighed for at sanktionere kritiske dommere.

