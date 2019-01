Efter flere udsættelser har Europa-Parlamentet torsdag stemt om et omstridt forslag om gennemsigtighed.

Der skal være større åbenhed om arbejdet i Europa-Parlamentet. Det gælder blandt andet indblik i parlamentarikernes møder med lobbyister.

Det har et flertal af medlemmerne torsdag støttet i en afstemning, der helt usædvanligt var hemmelig efter ønske fra parlamentets største gruppe, EPP.

Medlemmerne skulle have stemt om forslaget allerede sidste år, men afstemningen er blevet udskudt flere gange.

Der har været stor modstand mod dele af forslaget. Parlamentet har været under pres fra EU-Kommissionen, der allerede har indført et register over lobbyister, hvilket mange i parlamentet har været imod.

Den britiske Labour-politiker Richard Corbett har ledet udvalgsarbejdet for større indsigt.

Han måtte inden afstemningen appellere til, at den ikke blev udskudt igen, som et medlem af EFDD (Europæisk Frihed og Direkte Demokrati) bad om.

- Jeg kan se for mig, at den ville blive udskudt til februar, til marts, til april - det begynder at lyde lidt som Theresa May, siger Corbett.

Den konservative EPP-gruppe havde bedt om en hemmelig afstemning. Det skyldtes ifølge et medlem, at parlamentarikerne skulle kunne stemme frit uden pres fra partiledelsen.

- EPP er bare bange for egne vælgere. De forsøger at mørklægge afstemningen, så deres medlemmer slipper for at tage ansvaret for, hvad de gør, siger den svenske parlamentariker Max Andersson ifølge nyhedsbureauet TT.

Morten Messerschmidt (DF) er næstformand i udvalget, der har arbejdet med de nye regler. Han har tidligere sagt, at han går ind for åbenhed, og at han principielt støtter reglerne.

- Men jeg gør det i forvisning om, at det ikke vil skabe en paradisisk situation bagefter. Vil man gerne skjule, hvem man mødes med, så er det ikke noget problem at gøre det, sagde Messerschmidt til Ritzau i november.

Han henviser til, at parlamentarikere bare kan mødes med lobbyister uden for parlamentets mure. Så er det lige så hemmeligt, så det altid har været.

/ritzau/