Onsdag skal parlamentet vælge ny formand, hvilket er en af de mest magtfulde poster i europæisk politik.

De nyvalgte medlemmer af EU-Parlamentet mødes tirsdag for første gang i plenarsalen i Strasbourg, hvor de onsdag skal vælge ny formand samt 14 næstformænd.

Den niende samling siden 1979 sætter to rekorder, da 61 procent af parlamentets medlemmer er nye, og 40 procent er kvinder.

Det yngste medlem af parlamentet er danske Kira Marie Peter Hansen på 21 år, og det ældste er italiensk politiks evige overlever Silvio Berlusconi på 82 år.

Endnu er der ikke sat navn på de resterende topposter i EU-systemet, og derfor håber parlamentet på selv at få serveretten med hensyn til, hvem der skal lede dem.

Parlamentet udskød ellers valget af formand med en dag i håb om, at stats- og regeringscheferne lykkes med at sætte navn på blandt andet posten som kommissionsformand.

Det haster med at få kabalen om topjob til at gå op for stats- og regeringscheferne, da de gerne vil have frit valg på alle hylder og selv vil besætte formandsposten i parlamentet.

Formandsposten har en betydning for de øvrige topposter på grund af det strategiske hensyn til fordelingen af topposter til de forskellige partier.

Der er deadline for at melde sit kandidatur til formandsposten tirsdag aften klokken 22.

Det bliver en hemmelig afstemning, og kravet er et flertal blandt afgivne stemmer, hvilket vil sige 50 procent plus én stemme.

Endnu har den konservative Manfred Weber ikke meldt sit kandidatur, da han stadig indgår i stats- og regeringschefernes topjobkabale, som de håber på at løse tirsdag.

Ifølge kilder i EU-systemet er han netop chefernes bud på en formand for parlamentet. Men der er andre, der officielt har meldt deres kandidatur, og parlamentet vil ikke bare overlade det til stats- og regeringscheferne.

- Vi vil vælge vores formand, uanset hvad Rådet kommer frem til, og uanset om der er en aftale mellem medlemsstaterne eller ej, sagde den nuværende formand, italienske Antonio Tajani, mandag.

Ved valget til EU-Parlamentet oplevede de grønne fremgang og er med 75 pladser den fjerdestørste gruppe i parlamentet. Derfor har tyske Ska Keller på 37 år officielt meldt sig tirsdag.

Desuden nævnes de liberales åbenmundede føderalist Guy Verhofstadt og den italienske socialist Roberto Guarnieri.

