Ursula von der Leyen har onsdag fået grønt lys fra Europa-Parlamentet.

Den kommende formand for EU-Kommission og de 26 kommissærer kan tage fat på arbejdet 1. december - en måned senere end planlagt.

Von der Leyen, der skal stå i spidsen for en EU-Kommission uden et britisk medlem, skulle bruge et simpelt flertal ved afstemningen i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Hun fik et meget solidt mandat. 461 af EU-Parlamentets medlemmer stemte for EU-Kommissionen, mens 157 stemte imod. Dermed er opbakningen større end hos forgængeren, Jean-Claude Juncker. Han fik 423 stemmer.

Parlamentarikerne stemte om EU-Kommissionen lidt efter middag, efter at EU-Parlamentet hele formiddagen havde drøftet den kommende EU-Kommissions planer. Først holdt Ursula von der Leyen en åbningstale om sine prioriteter.

Det var ventet, at von der Leyen ville sikre sig et flertal, da alle kandidater havde været igennem en høringsproces, og nogle kandidater var sorteret fra.

Før bekræftelsen blev festlighederne dog udsat af en kort alvorsstund. En parlamentariker rejste sig og opfordrede alle til at mindes 13 faldne soldater i Mali.

Men formanden for EU-Parlamentet, David Sassoli, afviste det glemsomme eller uvidende medlem med henvisning til, at man tirsdag havde holdt et minuts stilhed for de 13 franskmænd.

Herefter besluttede Sassoli så alligevel at mindes soldaterne igen. Men han understregede, at det var ham - og ingen andre - der stod bag beslutningen om at mindes soldaterne i stilhed.

Jean-Claude Junckers mandat udløb 31. oktober, og det var planen, at Ursula von der Leyen skulle tage over 1. november.

Men da hun manglende at få forhåndsgodkendt flere kommissærer i forbindelse med den forudgående høringsproces i EU-Parlamentets fagudvalg, måtte startdatoen udsættes.

Desuden var der længe tvivl om, hvad man skulle stille op med Storbritannien, som ønsker at forlade EU, men som endnu ikke har formået at gøre alvor af planerne.

Af EU-traktaten fremgår, at alle medlemslande skal være repræsenteret i EU-Kommissionen. Men den britiske regering har afvist at indstille en kandidat. Det har de øvrige EU-lande accepteret.

Mandag i denne uge godkendte medlemslandene så listen over kommissærkandidater, hvilket er en forudsætning for, at EU-Parlamentet kan stemme om EU-Kommissionen.

/ritzau/