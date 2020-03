Spøgelsesflyvninger skal stoppes, og millioner af euro skal frigives i coronahjælp, vedtager EU-Parlamentet.

37 milliarder euro skal frigives i EU-støtte til at hjælpe borgere, regioner og lande, som bekæmper udbruddet af coronavirus.

Det samme skal 800 millioner euro fra EU's solidaritetsfond i 2020, som nu også kan anvendes ved en sundhedskrise, som den der hersker i verden lige nu, frem for kun ved naturkatastrofer.

Og så skal det være slut med passagerløse flyvninger.

Det har et historisk stort flertal i EU-Parlamentet vedtaget gennem tre fjernafstemninger til en ekstraordinær samling torsdag.

For første gang nogensinde var det muligt for medlemmerne at fjernstemme.

688 medlemmer af EU-Parlamentet deltog i afstemningerne fra distancen, som foregik over e-mail.

Der var 686 medlemmer, som stemte for at stoppe de passagerløse flyafgange - spøgelsesflyvninger. Ingen stemte imod.

Det er en midlertidig ændring af den forordning, som presser flyselskaberne til at sende tomme fly afsted, der er vedtaget.

Ændringen gælder indtil 24. oktober i år.

Lufthavnsreglerne forpligter flyselskaberne til at flyve mindst 80 procent af deres slots - afgangs- og landingstider, ellers risikerer de at miste dem i næste sæson.

Sidste gang EU gav dispensation fra de regler var i 2009 som følge af finanskrisen.

Normalt skal medlemmer af EU-Parlamentet møde fysisk op og afgive deres stemme under plenarsamlinger i enten Strasbourg eller Bruxelles.

Men coronapandemien har imidlertid vendt op og ned på arbejdet i EU-Parlamentet.

Allerede 10. marts valgte EU-Parlamentets formand, David Sassoli, at aflyse mange af parlamentets aktiviteter i marts.

Fjernafstemningen torsdag foregik, ved at medlemmerne af EU-Parlamentet fik tilsendt stemmesedlen på e-mail, som så skulle udskrives.

Her afgav de deres stemme og underskrift for derefter at skanne den ind og sende den tilbage.

/ritzau/