Vicepræsident fjernet for at kalde kollega "szmalcownik" - nedsættende for at afpresse jøder under krigen.

Bruxelles. En af vicepræsidenterne i EU-Parlamentet Ryszard Czarnecki fra Polen, er blevet afsat, efter at han har kaldt et andet, rivaliserende polsk medlem af parlamentet for en nazistisk medløber.

Et flertal i forsamlingen stemte onsdag for at fjerne Czarnecki fra posten som vicepræsident.

Baggrunden er, at han i sidste måned kaldte sin landsmand Roza Thun for en "szmalcownik" - et nedsættende ord, som polakker anvender om andre polakker, der pressede penge ud af jøder, da Polen var besat af nazisterne under Anden Verdenskrig.

Czarnecki brugte skældsordet om Thun, efter at hun havde kritiseret den polske regering.

Polens udenrigsminister, Jacek Czaputowicz, siger i en kommentar, at Czarnecki gik over stregen. Men han mener, at det er en fejl at fjerne ham fra posten som vicepræsident. Den polske udenrigsminister siger, at det er en krænkelse af ytringsfriheden.

Ved afstemningen om afsættelsen af Czarnecki, som er en af 14 vicepræsidenter, stemte 447 for at fjerne ham, mens 196 stemte imod. Mindst to tredjedel af medlemmerne skulle stemme for.

Czarnecki forbliver menigt medlem af parlamentet som repræsentant for Polens regerende Lov og Retfærdighedsparti.

Roza Thun havde påkaldt sig hans vrede ved at kritisere det polske regeringsparti i tysk tv. Hun sagde, at det bevægede Polen i retning af et diktatur.

/ritzau/AP