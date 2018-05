Mark Zuckerberg har taget første skridt mod at genvinde EU-borgeres tillid efter høring i parlamentet tirsdag.

Bruxelles. Mark Zuckerberg får ikke kun rosende ord med sig, efter at han tirsdag aften har været til høring i Europa-Parlamentet.

Her undskyldte han for en omfattende dataskandale, der involverer misbrug af 2,7 millioner EU-borgeres data. Facebook-chefen lover, at kommende tiltag skal undgå en ny skandale.

Der skal dog mere til for at genvinde EU-borgeres tillid, lyder det fra EU-kommissær Vera Jourová.

Hun er EU-kommissær for retlige anliggender og forbrugerpolitik og har været med til at få Zuckerberg i høring.

- Jeg har sagt det før, at tilliden er blevet mindre. I dag var et skridt for Facebook mod at genopbygge tilliden og mere skal følge.

- Vi har brug for at være sikre, at lignende sager ikke kan gentage sig, siger Vera Jourova.

Hun håber, at høringen vil få Facebook til at påtage sig mere ansvar for den store mængde persondata, som deres brugere betror til dem.

Formanden for den liberale gruppe, belgiske Guy Verhofstadt, er træt af at høre på undskyldninger fra Facebook.

Måske er den eneste udvej at ødelægge Facebooks monopollignende status for at sikre EU-borgeres persondata, lyder det.

- Jeg er ikke i tvivl om, at mr. Zuckerberg er et geni, men der er en risiko for, at hans eftermæle vil være, at han har skabt en virksomhed lig med Frankensteins monster, hvilket er ude af hans kontrol, siger Guy Verhostadt.

Manglende svar bekymrer belgieren.

Blandt andet afslog Zuckerberg at svare på specifikke spørgsmål omhandlende brugen af data fra Facebook, beskedtjenesten WhatsApp og blokeringen af målrettede reklamer.

Skandaløst, lyder det fra Venstres EU-parlamentariker, Morten Løkkegaard.

- Han vil åbenbart gerne følge europæisk datalov - men hverken kunne eller ville svare på konkrete spørgsmål om, hvordan det konkret vil ske, siger han.

Ifølge formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani, har det på grund af tidsmangel været umuligt at få gennemgået alle spørgsmålene.

Til gengæld har Zuckerberg indvilget i at sende skriftlige svar på samtlige spørgsmål, som lederne af Europa-Parlamentets partier nåede at stille i løbet af det halvanden time lange møde.

Et lignende løfte blev givet, da it-gigantens chef tidligere på året var til høring i det amerikanske senat for skandalen, der i alt har påvirket 87 millioner brugere på verdensplan.

Dagens åbningsreplik minder til forveksling om, hvad den 34-årige amerikaner havde på hjertet forud for den ti timer lange høring i USA i februar.

Her undskyldte Mark Zuckerberg ligeledes for dataskandalen ved at sige, at Facebook ikke har haft det fulde overblik over sit ansvar.

Zuckerberg er siden blevet kritiseret for at undvige svære spørgsmål og i bedste fald ikke svare fyldestgørende.

/ritzau/