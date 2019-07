Onsdag skal de nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet vælge, hvem der skal lede dem de næste 2,5 år.

Arbejdet med at få fordelt posterne i EU-toppen fortsætter onsdag. Nu er det Europa-Parlamentet, der skal vælge en ny formand.

De nye medlemmer af EU-Parlamentet er i denne uge samlet for første gang efter valget i maj. De begynder en hemmelig afstemning onsdag klokken ni.

Her skal de finde afløseren for den nuværende formand, den konservative Antonio Tajani fra Italien.

Topkandidaterne er den italienske socialist David Sassoli og tyske Ska Keller, der repræsenterer De Grønne.

Kravet for at få formandsposten er et flertal blandt de afgivne stemmer. Det vil sige 50 procent plus én stemme.

Hvis ikke det opnås efter de første tre afstemningsrunder, vil et simpelt flertal i fjerde runde være tilstrækkeligt. Her vil kun de to topkandidater deltage.

EU-Parlamentet, der med sine 751 sæder er baseret i den franske by Strasbourg, er mere fragmenteret end nogensinde før.

Ved europaparlamentsvalget i maj fik de liberale i gruppen Forny Europa og De Grønne fremgang. Og ligeså gjorde den yderste højrefløj og EU-skeptikerne.

Formandsposten i EU-Parlamentet er blot en af de topposter, der i disse dage skal udpeges på ny.

Tirsdag lykkedes det EU's stats- og regeringsledere at få den øvrige jobkabale til at gå op efter flere dages hårde forhandlinger.

Lederne indstiller blandt andet den konservative, tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, til posten som kommissionsformand.

EU-Parlamentet har dog fortsat til gode at give grønt lys til nomineringerne. Her har der været udbredt utilfredshed at spore.

Nomineringerne til de øvrige topposter har haft betydning for, hvem der er topkandidater til posten som formand for EU-Parlamentet.

For fordelingen af de forskellige topposter skal blandt andet tage hensyn til fordelingen mellem de forskellige partigrupper.

Derfor er det ikke den største gruppe i EU-Parlamentet, den konservative EPP-gruppe, men derimod De Grønne og socialisterne, der nu stiller kandidater til at lede parlamentet.

Det er normalt, at formandsposten i EU-Parlamentets femårige periode bliver delt på to personer. Men det er uvist, om parlamentet vil følge stats- og regeringsledernes anbefaling om at dele den mellem socialisterne og den konservative EPP-gruppe.

