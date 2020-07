Det nuværende opsyn med grænseoverskridende hvidvask af penge i EU skal strammes, mener EU-Parlamentet.

Der er ikke nok styr på håndteringen af hvidvask på tværs af lande i EU, mener et flertal i EU-Parlamentet.

Derfor har EU-Parlamentet fredag vedtaget en resolution, der kræver en strengere indsats mod grænseoverskridende hvidvask af penge.

Finanstilsynets håndtering af hvidvask-skandalen i Danske Bank bliver også kritiseret i resolutionen.

Kritikken består i, at Finanstilsynet ifølge parlamentet ikke har ført effektivt tilsyn under evalueringen af danske og estiske tilsynsførendes resultater i forbindelse med hvidvask-skandalen i banken.

Sagen om hvidvask i Danske Bank vidner om, at der er brug for et strengere og anderledes opsyn med hvidvask, mener den danske EU-parlamentariker Niels Fuglsang (S).

- I Danske Bank-sagen siger Finanstilsynet, at de ikke ved, hvad der foregår i Estland, og det estiske banktilsyn siger, at de ikke ved, hvad der foregår i Danmark. Det er et problem.

- I øjeblikket har vi en masse nationale banktilsyn, og det er også rigtig godt og nødvendigt, men vi har også brug for et tilsyn, der har overblikket over de grænseoverskridende transaktioner, siger han.

Det er den uafhængige EU-myndighed Den Europæiske Banktilsynmyndighed (EBA), som blandt andet fører tilsyn med de nationale banktilsyn.

Men EBA bør også holde øje med transaktioner på tværs af grænser i EU, kræver EU-Parlamentet.

Det, mener Fuglsang, kan være med til at slå mere ned på hvidvask af penge i Europa.

- Vi har set en række hvidvask-skandaler i Europa, hvor de nationale finanstilsyn ikke har været opgaven voksen.

- Derfor mener vi, der er grund til at kritisere processen. Og vi mener, at der generelt er brug for en europæisk tilgang, så vi får en rolle i forhold til hvidvask-sager på tværs af grænser, siger han.

EU-Kommissionen vedtog i maj en handlingsplan for en omfattende EU-politik til forebyggelse af hvidvaskning af penge.

Det er den plan, EU-Parlamentet fredag støtter med ekstra fokus på visse punkter.

Ud over kravene til mere kontrol med grænseoverskridende transaktioner kræver EU-Parlamentet også, at der kommer strengere straffe for hvidvask, og at der bliver lavet en liste over de lande, hvor det er muligt at operere i skattely.

