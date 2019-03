EU's vejpakke skal til behandling i transportudvalget igen, da der var alt for mange ændringsforslag.

Skuffelsen er stor i og uden for EU-Parlamentet, efter at formanden onsdag har besluttet at udskyde en afstemning om EU's omstridte vejpakke.

Pakken skal blandt andet regulere køre- og hviletid og udstationering for chauffører.

Over 1200 ændringsforslag skulle medlemmerne have stemt om. Det ville blive ret tidskrævende.

Det ville simpelthen blive for meget. Det mente formanden for EU-Parlamentet, Antonio Tajani, som meddelte beslutningen.

Forretningsordenen giver mulighed for at sende behandlingen af et lovforslag tilbage i udvalget, hvis der er over 50 ændringsforslag.

Derpå skal udvalgets medlemmer stemme om de mange forslag. Alle forslag, der ikke får opbakning fra mindst en tredjedel af medlemmerne, skal ikke til afstemning i parlamentet.

Vejpakken, som vækker store følelser over hele Europa, skulle have været til afstemning onsdag efter middag.

EU-landene blev i december sidste år enige om deres holdning til vejpakken. Hvis parlamentet når til enighed om deres mandat, kan forhandlinger med landene og EU-Kommissionen indledes.

Historien om en lejr i Padborg med filippinske chauffører, der kørte lastbiler for en sulteløn, gik sidste år verden rundt. Det har været manges håb, at EU-Parlamentet via vejpakken kunne sætte en stopper for dette.

- Det er så skammeligt, at de chauffører, som bydes så urimelige vilkår, endnu engang må vente, siger parlamentarikeren Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU.

Hun kalder det "bagsiden af EU's indre marked".

Udskydelsen er yderst ærgerlig, mener Dansk Erhverv, som taler for en omfattende oprydning i junglen af regler.

- Det er skadeligt for Danmarks konkurrenceevne og for EU's konkurrenceevne i forhold til resten af verden, siger Jesper Højte Stenbæk. Han er fagchef for transport og infrastruktur i Dansk Erhverv.

/ritzau/