Indledende forhandlinger om amerikanske Novavax' coronavaccine er afsluttet, siger talsmand for Kommissionen.

EU har afsluttet de indledende forhandlinger om endnu en coronavaccine.

Det er en vaccine fra amerikanske Novavax, der potentielt kan blive leveret op mod 200 millioner doser af.

Det siger en talsmand for EU-Kommissionen til nyhedsbureauet Reuters.

Det betyder, at der nu kan begyndes egentlige forhandlinger om en kontrakt. Det kan tage uger eller måneder, før den er på plads.

Ender det med en forhåndsaftale, vil det være den syvende af sin slags, som EU-Kommissionen har indgået.

Der er blandt andet indgået aftaler om vaccinen fra Pfizer og BioNTech, som der skal tages stilling til inden jul.

23. december holdes der et ekstraordinært møde i Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) om, hvorvidt det kan anbefales, at vaccinen godkendes.

Sker det, er det banet vej for, at EU-Kommissionen efterfølgende kan give en betinget godkendelse af vaccinen.

EU har sikret sig en forhåndsaftale om at købe 200 millioner doser af vaccinen. Det vil betyde, at landene i EU kan begynde at vaccinere mod covid-19 fra 27. december, hvis vaccinen godkendes.

Flere lande har allerede godkendt vaccinen til nødbrug - herunder USA og Storbritannien - og er derfor gået i gang med at vaccinere.

På tværs af verden har flere andre lande indgået aftaler om at købe vaccinen fra Novavax, der potentielt kan blive EU's syvende vaccineaftale.

Blandt andet USA og Australien har kontrakt på doser, såfremt vaccinen ender med at blive godkendt.

Forsøg med vaccinen er i fase tre, hvilket er den sidste, inden der tages stilling til, om den skal godkendes. Der forventes at komme resultater fra studiet i første kvartal af 2021.

Natten til torsdag dansk tid offentliggjorde New Zealand også en aftale med Novavax. Her fremgår det, at selskabet har et mål om et levere de første doser til landet i midten af næste år.

/ritzau/