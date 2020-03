Det er uhensigtsmæssigt, at EU-lande tager ensidige skridt. De skal være proportionelle, siger von der Leyen.

EU-Kommissionen vil fredag præsentere retningslinjer for, hvordan man kan udføre helbredsscreeninger på landegrænser i EU under det aktuelle udbrud af coronavirus.

Det siger formand Ursula von der Leyen på et pressemøde i Bruxelles fredag.

Tjekkiet har valgt at lukke landets grænser. Andre EU-lande har indført mere eller mindre hård kontrol. Begge dele sker for at inddæmme coronavirus.

Von der Leyen advarer mod, at EU-lande tager ensidige beslutninger.

- Det får altid en dominoeffekt, siger hun.

Hun siger, at hun har været i tæt kontakt med Tyskland og Frankrig om situationen, og de to store EU-lande er parat til at koordinere deres initiativer med EU.

/ritzau/