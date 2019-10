EU vil med et nyt topmøde forsøge at lande et kompromis, der kan tilfredsstille både London og Bruxelles.

EU's ledere overvejer i øjeblikket, om man skal afholde endnu et topmøde i forsøget på at lande en endelig skilsmisseaftale med Storbritannien.

Det beretter den britiske tv-station BBC.

Der foregår i øjeblikket intense forhandlinger mellem Storbritannien og EU og en brexitaftale.

Tirsdag har EU's chefforhandler, Michel Barnier, informeret de 27 medlemslande om fremgangen i forhandlingerne inden torsdagens allerede planlagte topmøde.

Her skal han have sagt, at der stadig er "store uenigheder" mellem parterne, og at et nyt topmøde kan være nødvendigt.

Ifølge BBC kan et nyt møde da også blive inkluderet i planerne og ville skulle afholdes i slutningen af oktober - inden deadline for brexit 31. oktober.

Tv-stationen beretter også, at Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og Irlands premierminister, Leo Varadkar, muligvis er kommet hinanden nærmere på spørgsmålet om den kontroversielle irske bagstopper.

Fremtiden for grænseovergangen mellem Nordirland og Irland har været en sten i skoen i hele forhandlingsforløbet, der blev skudt i gang for over to år siden.

- Forrige uge følte vi, at tingene kom til at ske vældig hurtigt. Nu har vi indset, at vi fortsat er langt fra mål, siger en anonym nordeuropæisk diplomat til BBC.

Ifølge BBC er den politiske vilje til at få landet en aftale vokset betydeligt over de seneste uger - både i London og i Bruxelles.

Et andet scenarie er fortsat, at briternes exit vil blive udskudt endnu en gang.

Et flertal i det britiske Underhus har nemlig vedtaget lovgivning, der pålægger premierministeren at søge om en udskydelse af Storbritanniens udtræden til den 31. januar næste år, hvis en aftale ikke er forhandlet på plads inden lørdag.

Dette har Boris Johnson ved flere gange nægtet at ville gøre. I interviews har han endda sagt, at han hellere vil findes "død i en grøft" end at bede om endnu en brexit-udsættelse.

Premierministeren meddelte søndag sit kabinet, at man skal forberede sig på, at slutspurten i samtalerne kan blive en gyser.

Et flertal af de britiske vælgere stemte i juni 2016 for at Storbritannien skulle forlade EU.

/ritzau/