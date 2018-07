Den britiske udmeldelse vil uden tvivl skabe problemer, uanset hvordan forhandlingerne ender, advarer EU.

Bruxelles. Både medlemslande og virksomheder må på alle niveauer optrappe deres forberedelser på alle udfald af forhandlingerne om den britiske exit fra EU.

Også at forhandlingerne bryder sammen og ender uden nogen aftale.

Sådan lyder opfordringen torsdag fra EU-Kommissionen, der fastslår, at den britiske udmeldelse "uden tvivl vil skabe problemer".

- Selv om der i EU arbejdes dag og nat for at nå frem til en aftale, der sikrer, at Storbritanniens udtræden foregår på en velordnet måde, vil det uden tvivl skabe problemer, uanset om der foreligger en aftale eller ej, hedder det i en meddelelse fra EU-Kommissionen.

Den britiske exit vil have "konsekvenser for borgere, virksomheder og myndigheder i både Storbritannien og i EU", lyder det i advarslen.

Og konsekvenserne omfatter blandt andet nye kontroller ved EU's ydre grænse med Storbritannien.

De omfatter gyldigheden af alle former for attestationer, certifikater og tilladelser udstedt i Storbritannien.

Og de omfatter forskellige regler for dataoverførsel i Storbritannien og EU.

Der kan også opstå problemer for virksomheders forsyningskæder, advarer kommissionen.

Og det kan ske, uanset om exit-forhandlingerne ender i knald eller fald.

Briterne forlader efter planen EU fredag den 29. marts 2019 ved midnat.

Men der er stadig ingen sikkerhed for, at der findes en ratificeret aftale om udmeldelsen på den dato.

Og der er heller ingen sikkerhed for, hvad en aftale i givet fald måtte indeholde.

Under alle omstændigheder bliver Storbritannien om godt og vel otte måneder et såkaldt tredjeland i forhold til EU. Det vil sige uden de samme fordele som et EU-land.

Og derfor er "det af yderste vigtighed", at alle forbereder sig på den situation. Exit-aftale eller ej, advarer EU-Kommissionen.

- Det kræver en fælles indsats på EU-plan, nationalt plan og regionalt plan, som også omfatter især de erhvervsdrivende og andre private parter, skriver kommissionen.

- Alle skal nu optrappe forberedelserne med henblik på alle scenarier og tage ansvar for deres særlige situation, hedder det.

Meddelelsen kommer, efter at et EU-topmøde i sidste måned opfordrede alle i EU til at gøre klar til alle udfald af forhandlingerne om den britiske exit. Også no deal.

