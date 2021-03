USA har tirsdag konkluderet, at Ruslands regering var involveret i giftangreb mod Aleksej Navalnyj.

EU og USA har tirsdag i en koordineret indsats indført sanktioner mod en række højtstående embedsmænd fra Rusland.

Det sker som følge af et giftangreb mod systemkritikeren Aleksej Navalnyj.

EU meddelte allerede mandag i sidste uge efter et udenrigsministermøde, at man var nået til enighed om at indføre sanktioner mod Rusland.

Tirsdag har USA gjort det samme. Det siger højtstående embedsmænd fra Det Hvide Hus på en videokonference med journalister.

EU's sanktioner rammer fire forskellige russere. Blandt dem er Aleksander Bastrykin, der står i spidsen for et større efterforskningsudvalg og refererer direkte til den russiske præsident, Vladimir Putin.

USA har indført sanktioner mod syv højtstående russiske embedsmænd. Navnene på de syv er ikke umiddelbart offentliggjort.

- Vores efterretninger giver os stor grund til at tro, at medlemmer af Ruslands nationale sikkerhedstjeneste, FSB, benyttede nervegiften novitjok til at forgifte oppositionslederen Aleksej Navalnyj 20. august 2020, siger amerikanske embedsmænd tirsdag på en videokonference.

To FN-eksperter konkluderede mandag, at Rusland stod bag angrebet på Navalnyj, og at novitjok blev brugt for "at sprede frygt".

EU's sanktioner er indført under et nyt reglement, der blev indført i december 2020. Det er første gang, det tages i brug.

De nye regler giver EU mulighed for at indføre sanktioner mod enkelte personer, hvis de eksempelvis står bag forbrydelser mod menneskeheden og andre brud på menneskerettighederne.

Oppositionslederen Navalnyj blev forgiftet i august 2020 og vendte i januar hjem efter længere tids behandling i Tyskland.

Ved hjemkomsten til Rusland blev han anholdt for ifølge myndighederne at have brudt regler i forbindelse en betinget dom, han fik tilbage i 2014.

Senere - i begyndelsen af februar - blev han sendt i fængsel, da en domstol ændrede en betinget dom på tre et halvt års fængsel til en ubetinget straf.

Søndag ankom han til en straffelejr over 200 kilometer øst for Moskva, hvor han skal afsone sin dom. Fratrukket den tid, han allerede har tilbragt i husarrest, lyder den på omkring to og et halvt års fængsel.

/ritzau/Reuters