Den britiske premierminister, Boris Johnson, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, er blevet enige om, at forløbet med de fremtidige forhandlinger skal være aftalt søndag.

Det fortæller en unavngiven kilde fra Boris Johnsons stab sent onsdag aften.

Johnson og von der Leyen har talt sammen onsdag aften, men der er ifølge kilden endnu »meget langt mellem dem.«

De mødes for at forsøge at finde en løsning på de udeståender, der er i en handelsaftale mellem de to parter.

»Premierministeren og von der Leyen aftalte at diskutere videre de kommende dage i deres forhandlingshold,« siger den unavngivne kilde.

Von der Leyen gentager den britiske regerings melding i en separat erklæring.

»Vi havde en livlig og interessant diskussion omkring de udestående problemer. Vi er stadig langt fra hinanden,« siger hun.

Briterne bryder 31. december de sidste bånd til EU, medmindre parterne i sidste øjeblik enes om en handelsaftale.

Storbritannien forlod formelt EU i januar i år, men har siden været i en overgangsperiode, hvor briterne stadig er en del er EU's indre marked og toldunion.

Det betyder, at reglerne for handel og rejser har været det samme som før. Det er denne overgangsperiode, der slutter 31. december.

Hvis forhandlingerne afbrydes uden resultat, bliver det en kaotisk afslutning på Storbritanniens næsten 50 år lange medlemskab af den europæiske klub.

Hvis det ikke lykkes at få en handelsaftale i stand, så bliver der efter nytår indført told og toldkontrol, hvilket vil skade økonomien hos alle parter.

Tidligere har Johnson meldt ud, at EU ønskede, at Storbritannien fortsat skal overholde nye EU-love i fremtiden eller automatisk blive straffet. Johnson insisterer samtidig på, at EU opgiver suveræn kontrol over fiskeri i britisk farvande.

Torsdag begynder årets sidste EU-topmøde, men det er på forhånd uvist, hvor meget brexit vil fylde på mødet.

/ritzau/Reuters