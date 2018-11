Der er tre dommere tilbage i Verdenshandelsorganisationens appelinstans, og det er et absolut minimum.

Sammen med Kina, Canada og en række andre lande løfter EU-Kommissionen mandag sløret for en række konkrete forslag til en reform af Verdenshandelsorganisationens appelinstans.

- Uden denne kernefunktion i WTO vil verden miste et system, som har garanteret stabilitet i den globale handel i årtier, siger EU-handelskommissær Cecilia Malmström.

Kommissæren kalder forslagene de mest konkrete til dato. De vil blive fremlagt til umiddelbar vedtagelse på et møde i WTO 12. december. Kommissionen forventer dog ingen lynløsning på den langvarige konflikt.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har meget klart sagt, at han ikke bryder sig om, hvordan WTO fungerer. Trump har sagt, at USA bliver snydt i handlen med EU og Kina, og WTO hjælper ham ikke.

Forslagene forsøger ifølge EU at komme USA i møde. Men USA har ikke villet svare på, hvad der skal til, for at amerikanerne vil acceptere systemet.

WTO's appelinstans er i langsom opløsning, da USA blokerer for udpegelsen af nye dommere. Det er kernen i problemet.

I slutningen af 2019 mister appelinstansen yderligere to dommere, og dermed vil den ikke længere kunne afgøre sager.

- Vi håber, at vi kan få det ordnet, inden den helt bryder sammen. Det er vores mål, siger en højtstående EU-kilde.

Et af forslagene går på, at når en ny dommer bliver valgt, så skal den dommer, der afløses, blive på posten - dog maksimalt i to år.

Et andet går på, at man skal sikre, at appelinstansen maksimalt bruger 90 dage på at afgøre en sag. Desuden skal dommerne kun tage stilling til forhold, der er nødvendige for at afgøre den konkrete tvist.

Forslagene kommer fra EU sammen med en række WTO-medlemmer: Australien, Canada, Kina, Island, Indien, Korea, Mexico, New Zealand, Norge, Singapore og Schweiz.

EU-Kommissionen mener, at forslagene må føre til, at USA ophæver blokaden af ansættelsen af dommere.

- Vi forventer nu, at USA gør deres del, siger en EU-kilde om forslagene.

Forslagene er kommet til på baggrund af lange drøftelser med især Kina, der sammen med EU og USA er de største spillere i organisationen.

/ritzau/